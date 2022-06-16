Захватчики уничтожили вагон с гуманитарной помощью для мариупольцев

Оккупанты оставили людей без помощи/Фото: Telegram/Андрющенко Time, коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты ракетным ударом уничтожили вагон с гуманитарной помощью для жителей Донецкой области, в частности мариупольцев.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Продукты для пострадавших жителей отправила международная гуманитарная организация.

"Сначала россияне уничтожили Мариуполь и его жителей. Сейчас российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Central the Kitchen, которая должна была кормить Донецкую область и теперь повлияет на мариупольцев по центрам "Я — Мариуполь", — сообщил Андрющенко.

Уничтожен вагон с гуманитарной помощью/Фото: Telegram/Андрющенко Time

ВСУ сбили ракету оккупантов над Николаевской областью

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину ракетами. На этот раз снаряд не долетел до места назначения и был ликвидирован в Николаевской области.

Первоначально сообщалось, что над Николаевской областью пролетели две ракеты российских оккупантов. Впоследствии стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили одну из них.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ разгромили оккупантов в Херсонской области. Также мы писали, что в Мариуполе партизаны сожгли оккупантам технику