Захватчики гонят жителей Херсона на уборку трупов в Мариуполе

Оккупанты нашли задания для херсонцев / Фото: Коллаж: Сегодня
Во временно оккупированном Херсоне открыли филиал "Единой России" и теперь жителей города будут отправлять в Мариуполь, чтобы они там разбирали завалы, а также собирали трупы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций в Telegram-канале.
По информации Страткома ВСУ, в городе под видом центра гуманитарной помощи оккупанты открыли филиал "Единой России" и приехавший секретарь партии Турчак заявил, что херсонцев будут отправлять на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя.
Ситуация в Мариуполе
- В Мариуполе оккупанты уничтожают доказательства военных преступлений, не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах
- Российские оккупанты расстреляли из танков жилые дома в Мариуполе для пропагандистского видео в российских СМИ.
- Также в городе зафиксированы факты перехода украинских правоохранителей на сторону врага.
- В то же время в Мариупольском районе российские оккупанты арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников. Все они отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями. В тюрьме в Еленовке находится несколько десятков волонтеров.
- Кроме того, в городе более 100 тысяч жителей с апреля не имеют доступа к питьевой воде и еде. А российские оккупанты выдают им питьевую воду за работу. Ситуация была и остается очень сложной.