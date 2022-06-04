Захватчики гонят жителей Херсона на уборку трупов в Мариуполе

Оккупанты нашли задания для херсонцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Херсоне открыли филиал "Единой России" и теперь жителей города будут отправлять в Мариуполь, чтобы они там разбирали завалы, а также собирали трупы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций в Telegram-канале.

По информации Страткома ВСУ, в городе под видом центра гуманитарной помощи оккупанты открыли филиал "Единой России" и приехавший секретарь партии Турчак заявил, что херсонцев будут отправлять на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе