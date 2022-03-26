За месяц войны против Украины погибли около 16 400 солдат РФ – Генштаб

ВСУ продолжают уничтожать технику захватчиков / Фото: Коллаж: Сегодня
Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около 16 400 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1640 бронированных машин оккупантов и 117 самолетов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 составили примерно:
- личного состава около 16 400 человек,
- танков ‒ 575 ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 1640 ед.,
- артиллерийских систем – 293 ед,
- РСЗО – 91 ед.,
- средства ПВО – 51 ед.,
- самолетов – 117 ед.,
- вертолетов – 127 ед.,
- автомобильной техники – 1131 ед.,
- корабли – 7 ед.,
- цистерн с ГСМ – 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56.
- специальная техника – 19.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 2.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в Генштабе.
В Украине создан отряд партизан из военных и охотников
В Украине создан отряд партизан, в состав которого вошли военные и охотники. Об этом сообщилначальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
По его словам, отряд партизан может действовать на захваченных российскими оккупантами территориях в тылу врага. Буданов не раскрыл подробную информацию об этом подразделении, отметив лишь, что в его состав входит "очень большое количество людей", что повышает вероятность повстанческого движения, подобного тому, что было в Афганистане или Вьетнаме.
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