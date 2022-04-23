Ядерная угроза Путина для Украины. Запад обещает в ответ устроить Москве Судный день

Иллюзий больше нет - Запад готов ответить на любой шаг Путина / Фото: "Сегодня"

Суббота, 23 апреля. 59-й день Россия ведет войну против Украины. О планах взять Киев за три дня в Кремле уже не вспоминают, зато фактически признали провал блицкрига.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны 19 апреля заявил генералам, что теперь перед армией новая задача: "...внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства".

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В изменившихся условиях эксперты и аналитики допускают, что Путин может решиться на применение ядерного оружия.

Сайт Сегодня выяснил, насколько реальна угроза ядерного Армагеддона и что есть в арсенале Кремля.

Нуланд предупредила Москву о последствиях

Путину нужно предъявить России хоть что-то похожее на успех после отступления под Киевом, гибели крейсера "Москва" и массовых похоронок. Поэтому сейчас главное поле битвы находится на Донбассе. Запад не исключает, что в случае неудачи и на востоке Украины диктатор может бросить на стол свой последний козырь – ядерное оружие.

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Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США, публично заявила о том, что Белому дому о таких планах российского руководства хорошо известно и предупредила о неизбежных последствиях.

"Мы имеем дело с Путиным, и он уже приказывал совершать ужасные военные преступления. А значит, возможно все, и нам нужно быть готовыми к использованию Россией разных типов оружия с катастрофическими последствиями.



Сейчас мы – и не только США, но и другие страны НАТО – очень настойчиво доносим до Путина сигнал о том, что этот шаг (применение ядерного оружия. – Ред.) будет катастрофой не только для Украины и мира. Это будет абсолютно катастрофическим для самого Путина и для России", – заявила Виктория Нуланд в интервью для Европейской правды.

Так же заместитель госсекретаря США пообещала, что в этом случае Украина не останется один на один с обезумевшим врагом.

"Можете быть уверены, что при таком катастрофическом сценарии мы не оставим Украину наедине. И хотя сейчас речь уже идет о военных преступлениях, за которые Путину придется отвечать, но использование такого оружия выведет ситуацию на принципиально новый уровень. И мы обеспечим, чтобы эти последствия произошли", – пообещала Виктория Нуланд.

Что есть в арсенале Путина?

Ядерная триада России состоит из стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и атомных субмарин.

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На начало 2022 года у России было 5977 ядерных боезарядов. Для сравнения – арсенал США включал в себя 5428 боезарядов, Франция имеет на вооружении – 290 и Британия – 225. Такие данные приводит авторитетное американское издание Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюллетень ученых-атомщиков". – Ред.).

"На начало 2022 года Россия имеет запас примерно в 4477 ядерных боезарядов, предназначенных для использования стратегическими пусковыми установками большой дальности и тактическими ядерными силами меньшей дальности. Из общего числа примерно 1588 стратегических боеголовок находится на боевом дежурстве: около 812 на МБР, 576 на подводных лодках и, возможно, 200 на базах тяжелых бомбардировщиков. Примерно еще 977 стратегических боеголовок находятся на хранении, также Россия имеет около 1912 тактических ядерных боеголовок. В дополнение к военному запасу для оперативных сил большое количество – примерно 1500 списанных, но все еще в значительной степени пригодных боеголовок, ожидают демонтажа, в результате чего общий запас боеголовок составляет примерно 5977 единиц", – уверяют американские эксперты.

Но стратегические ракетоносцы и атомные субмарины – это все-таки оружие Судного дня и вряд ли Путин рискнет использовать против Украины МБР.

Тактические ядерное оружие России

По данным разведки США, перед вторжением в Украину Россия развернула на границах двойные средства доставки, то есть такие, которые могут использоваться для применения как обычных, так и ядерных вооружений.

Независимые аналитики утверждают, что у Москвы сейчас на вооружении 1912 тактических ядерных зарядов, а Разведывательное управление США в свою очередь заявляет что "у России до 2000 не стратегических ядерных боеголовок".

Тактический ядерный арсенал России имеется в распоряжении ВКС, ВМФ и сухопутных сил России. В него входят ракеты класса "воздух-поверхность", баллистические ракеты малой дальности, бомбы для бомбардировщиков средней дальности, фронтовых самолетов и морской авиации, а также противокорабельные, противолодочные, зенитные ракеты и торпеды для надводных кораблей и подводных лодок.

Львиная доля тактического ядерного оружия России приходится на флот. ВМФ России оснащены 935 боеголовками. Они установлены на крылатых ракетах для удара по наземным целям, а также на противокорабельных и противолодочных ракетах, торпедах и глубинных бомбах.

Уничтоженный ВСУ ракетный фрегат "Москва" также нес на борту тактическое ядерное оружие. Те же "Калибры", которыми Россия уничтожает украинские города, тоже могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Российские ВКС на втором месте по оснащенности тактическим ядерным оружием. Около 500 боезарядов могут быть доставлены к цели бомбардировщиками средней дальности Ту-22М3, истребителями-бомбардировщиками Су-24М, и новыми истребителями-бомбардировщиками Су-34 и МиГ-31К.

Что касается оружия наземного базирования, то по данным разведки США Россия еще в 2018 году развернула четыре ракетных дивизиона в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах. На их вооружении около 100 ракет "Искандер" (включая запасные). Дальность этих ракет – 350 км, что позволяет применить их для удара по Украине.

Для применения непосредственно на линии фронта у армии РФ в наличии есть САУ "Пион" калибром 203 мм. Она может вести обстрелы снарядами с ядерными зарядами на расстояние до 37 км.

Чем ответит Запад на шантаж Кремля?

Запад уже не питает иллюзий по поводу Путина, поэтому Белый дом уже через четыре дня после агрессии собрал специальную антикризисную команду для обеспечения национальной безопасности (Tiger Team. – Ред.). Ученые, политики, военные разрабатывают различные сценарии на случай использования Россией химического, биологического или ядерного оружия.

О формировании команды сообщила The New York Times, уточнив, что сделано это было "без лишнего шума".

Эффективность Tiger Team доказывает нынешнее положение на фронте и отношение западных союзников к поставкам вооружений Украине. Именно эта команда сыграла главную роль в запуске санкций, усилении восточного фланга НАТО и поставкам оружия.

В ответ на ядерный шантаж России НАТО не только в очередной раз выступило с предупреждениями, но и приступило к реальным шагам. На восточном направлении будет дополнительно размещено 40 000 солдат и 15 000 единиц вооружения.

Эти силы будут развернуты по всей линии потенциального противостояния – от Причерноморья до Центральной Европы и Прибалтики. И этот контингент уже планируют защищать от оружия массового поражения.

"Главнокомандующий объединенными силами НАТО генерал Тод Уолтерс уже привел в повышенную готовность Объединенную оперативную группу по защите Альянса от химического, биологического и ядерного оружия.

Развертывание этой оперативной группы для поддержки других военных подразделений вдоль восточного фланга продемонстрирует практическую готовность НАТО реагировать на непредвиденные обстоятельства, которые могут включать применение Россией оружия массового поражения", – написала в статье для Atlantic CouncilНаташа Ландер Финч, научный сотрудник Инициативы по трансатлантической безопасности в Центре Сковрофта.

Саммит НАТО разорвет сотрудничество с Россией

В июне в Мадриде пройдет саммит НАТО, на котором будет сделан решительный шаг к отказу от дальнейших контактов и сотрудничества с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, как передает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

По словам генсека, НАТО находится "в разгаре очень фундаментальной трансформации", которая будет отражать "долгосрочные последствия действий президента России".

"То, что мы видим сейчас, – это новая реальность, новая норма европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наших военачальников предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", – сказал Столтенберг.

Таким образом, можно утверждать, что Запад уже избавился от страха Судного дня и готов пойти на малые потери, чтобы добиться большой цели – ликвидировать глобальную угрозу планете, которая исходит от России.