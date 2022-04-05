ВСУ за сутки сбили 4 ракеты, выпущенные из Беларуси

Из Беларуси выпустили 4 ракеты по Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили три крылатые ракеты российских оккупантов, которые те запустили с территории Беларуси. Еще одну наша ПВО повредила.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

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"Ночью, 5 апреля, пара Су-35 оккупантов с территории Беларуси нанесла удар крылатыми ракетами по территории Украины. Вероятно, целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях. Средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты, четвертая — была повреждена, что не позволило ей точно попасть в цель", – говорится в сообщении.

Наведение ракет противником и ведение разведки по результатам удара осуществлялось двумя БПЛА оперативно-тактического уровня, также уничтоженные подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад".

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