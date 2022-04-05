ЗСУ за добу збили 4 ракети, випущені з Білорусі

З Білорусі випустили 4 ракети по Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Сили протиповітряної оборони України знищили три крилаті ракети російських окупантів, які ті запустили з Білорусі. Ще одну нашу ППО пошкодила.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Реклама

"Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів з території Білорусі завдала удару крилатими ракетами по території України. Ймовірно, цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури в кількох західних областях. Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверту – було пошкоджено, що не дозволило їй точно влучити в ціль", – йдеться у повідомленні.

Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід".

Читайте інші новини "Сьогодні":