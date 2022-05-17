ВСУ выбили оккупантов из двух городов на Донбассе

Россиян оттеснили из Угледара и Великой Новоселки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области ВСУ оттеснили россиян из Угледара и Великой Новоселки.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Лубинец, которого цитирует Telegram-канал "Украина 24".

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"Возвращаться пока не советую! Помните, придет время, и мы все приедем домой, освободим Украину от этого м*скальского нашествия", – заметил он.

Депутат также отметил, что ему "не раз приходилось слышать, что такие населенные пункты, как Угледар и Великая Новоселка, уже под контролем м*скалей".

"Так что стоит только посмотреть, где я нахожусь, чтобы понять, что наши ВСУ отогнали россиян", – заявил Лубинец.

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Оккупанты отказались от планов захватить весь Донбасс

Российские оккупанты после серии поражений были вынуждены отказаться от планов выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

По словам Гайдая, они надеются захватить хотя бы Луганщину.