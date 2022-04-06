ВСУ уничтожили технику оккупантов украинской "Стугной" – видео

ВСУ показали "Стугну" в работе против оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники уничтожили российскую военную технику вместе с ее экипажем с помощью украинского ракетного комплекса "Стугна-П". Военные показали, как работает наше вооружение.

Видео опубликовали в Генштабе ВСУ.

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"Расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" 81 отдельная аэромобильная бригада десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожена очередная боевая единица российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем. Работаем дальше!", – написали в Генштабе.

Что такое "Стугна-П"?

"Стугна-П" – противотанковый ракетный комплекс, который разработали и создали в Украине. Для наведения цели система использует лазерный луч с большой дальностью. Комплекс может вести огонь ракетами калибра 130 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере.

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Украинский ПТРК "Стугна" от конструкторского бюро "Луч" имеет дальность поражения в 5800 метров и может пробить броню толщиной до 1100 миллиметров. В то же время оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта на расстоянии от 50 м.

Напомним, ранее ВСУ использовали "Стугну" против новейшего российского ударного вертолета Ка-52. Наши защитники уничтожили воздушное судно.