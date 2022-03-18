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ВСУ сбили вражескую ракету в Одесской области

Наталья Магдык
18 марта, 11:58
Была сбита ракета морского базирования РФ

Воздушные силы ВСУ уничтожили ракету врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Над Одесской областью украинские защитники сбили вражескую крылатую ракету, запущенную с моря. Об этом на своей странице в Facebook сообщает воздушное командование "Юг".

"Сегодня, 18 марта, в 5 часов утра в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ сбитая вражеская крылатая ракета морского базирования", – говорится в сообщении.

Потери оккупантов

В Бучанском районе Киевской области Сухопутные войска Украины сбили российский истребитель-бомбардировочный СУ-34.

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С начала войны РФ против Украины оккупанты потеряли огромное количество техники и около 14 200 человек личного состава. За прошлые сутки, 17 марта, ВСУ уничтожили 51 единицу военной техники РФ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили:

  • Личный состав – около 14 200 человек;
  • Танки – 450;
  • Боевые бронированные машины – 1448;
  • Артиллерийские системы – 205;
  • РСЗО – 72;
  • Системы ПВО – 43;
  • Самолеты – 93;
  • Вертолеты – 112;
  • Автомобильная техника – 879;
  • Легкие скоростные катера – 3;
  • Цистерны из ППМ – 60;
  • БПЛА – 12;
  • Специальная техника – 11.