ВСУ сбили вражескую ракету в Одесской области

Воздушные силы ВСУ уничтожили ракету врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Над Одесской областью украинские защитники сбили вражескую крылатую ракету, запущенную с моря. Об этом на своей странице в Facebook сообщает воздушное командование "Юг".

"Сегодня, 18 марта, в 5 часов утра в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ сбитая вражеская крылатая ракета морского базирования", – говорится в сообщении.

Потери оккупантов

В Бучанском районе Киевской области Сухопутные войска Украины сбили российский истребитель-бомбардировочный СУ-34.

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С начала войны РФ против Украины оккупанты потеряли огромное количество техники и около 14 200 человек личного состава. За прошлые сутки, 17 марта, ВСУ уничтожили 51 единицу военной техники РФ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили: