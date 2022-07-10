ВСУ сбили вертолет оккупантов вблизи Горловки

ВСУ "крошат" оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские защитники сбили очередной вертолет российских оккупантов. На этот раз вражескую цель приземлили вблизи Горловки, что в Донецкой области.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
"9 июля, в полдень, вблизи Горловки подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск. Есть подтверждение об уничтожении цели", – говорится в сообщении.
По информации командования, тип вражеского вертолета сейчас устанавливается.
Потери врага
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 37 300 (+100) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1641 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 3823 (+8) ед.;
- артиллерийских систем – 834 (+2) ед.;
- РСЗО – 247 (+0) ед.;
- средств ПВО – 108 (+0) ед.;
- самолетов – 217 (+0) ед.;
- вертолетов – 188 (+1) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2);
- крылатых ракет – 155 (+0);
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2694 (+7) ед.;
- специальной техники – 66 (+0).
За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Ранее мы сообщали, что на юге ВСУ уничтожили вражескую технику и оккупантов.
Также напомним, ВCУ превратили в пепел полтора десятка танков и БМП в Луганской области.