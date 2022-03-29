ВСУ сбили российский истребитель и беспилотник возле Изюма

Оккупанты потеряли технику в районе города Изюм Харьковской области / Коллаж "Сегодня"
Украинские военные сбили беспилотник и самолет российских оккупантов в районе города Изюм Харьковской области.
Об этом сообщает воздушное командование "Восток".
"И снова район Изюма, притягивающий вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашему ПВО, 29 марта, минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик. Нет для вам над Украиной летной погоды и не предвидится", – говорится в сообщении.
ВСУ ликвидировали командира 200-й мотострелковой бригады оккупантов
Вооруженные силы Украины в боях под Харьковом ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.
"200-я бригада понесла наибольшие потери во время выполнения так называемой специальной военной операции. По имеющимся данным, в Украине были уничтожены две батальонные тактические группы 200-й ОМСБр", – указали в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
Как отмечается, общие потери личного состава бригады превысили 1500 военнослужащих.