ВСУ предупредили об угрозе с Черного моря

РФ может обстреливать Украину из моря/Фото: коллаж: "Сегодня"

Угроза ударов РФ из Черного моря по Украине до сих пор существует. Сейчас там находятся корабли и подлодка.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в очередной раз переформатирована. Два ракетных корабля и подводная лодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами, продолжают создавать угрозу ракетной атаки с моря", — говорится в сообщении.

Также в акватории находится один большой десантный корабль, свидетельствующий о сохранении намерений на десантную операцию врага.

В ОК "Юг" призвали население не пренебрегать мерами безопасности, соблюдать алгоритм и правила действий при воздушной тревоге, не поддаваться на информационные вбросы, тщательно проверять источники получения данных, доверять силам обороны.

ВСУ продвигаются к Херсону

Вечером 13 июня стало известно, что украинские военные продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-10 км.

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Тем самым украинские защитники идут в направлении Херсона, выбивая российских оккупантов. Кроме того, существенно уменьшилась и численность живой силы оккупантов.

"Нас тоже это вдохновляет, ведь это движение и в сторону Мелитополя", – сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ отразили ожесточенный штурм на Донбассе. Кроме того, мы писали, что под Херсоном арсенал оккупантов взлетел в воздух.