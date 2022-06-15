ЗСУ попередили про загрозу з Чорного моря

РФ може обстрілювати Україну з моря/Фото: колаж: "Сьогодні"

Загроза ударів РФ з Чорного моря по Україні досі існує. Нині там перебувають кораблі та підводний човен.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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"Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря вкотре переформатовано. Два ракетні кораблі і підводний човен, споряджені 20-ма крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря", — йдеться у повідомленні.

Також в акваторії знаходиться один великий десантний корабель, що свідчить про збереження намірів на десантну операцію ворога.

В ОК "Південь" закликали населення не нехтувати заходами безпеки, дотримуватись алгоритму та правил дій при повітряній тривозі, не піддаватися на інформаційні вкидання, ретельно перевіряти джерела отримання даних, довіряти силам оборони.

ЗСУ просуваються до Херсона

Увечері 13 червня стало відомо, що українські військові просунули лінію фронту у Запорізькій області на 5-10 км.

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Тим самим українські захисники йдуть у напрямку Херсона, вибиваючи російських окупантів. Крім того, суттєво зменшилась і чисельність живої сили окупантів.

"Нас теж це надихає, адже це рух і у бік Мелітополя", – сказав мер Мелітополя Іван Федоров.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ відбили запеклий штурм на Донбасі. Крім того, ми писали, що під Херсоном арсенал окупантів злетів у повітря.