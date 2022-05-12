ВСУ подбили один из самых современных российских кораблей

Братчук рассказал о поврежденном корабле оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные продолжают разбивать вражеские позиции на острове Змеиный. Также они сумели повредить один из новейших российских кораблей. Об этом рассказал спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

"День в Одессе и Одесской области проходит под сигналы воздушной тревоги. Но благодарим наши силы ПВО за то, что оберегают наше небо. Поселок Белый Измаильского района, более известный как остров Змеиный — Змеебаевка, как мы сегодня можем называть этот клочок нашей земли. Его рашисты пытаются превратить в некий плацдарм, чтобы еще больше угрожать Одессе и нашей области. Но наши ВСУ били и продолжают бить там врага. По последним данным, в западной части Крымского полуострова противник наращивает силы противовоздушной обороны. Это тоже один комплекс задач по острову Змеиный и временно оккупированной территории Крыма. Остается высокая вероятность нанесения ракетных ударов", — сказал он.

Военные подбили судно противника, которые сейчас пытается дотянуть до Крыма.

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"Нужно сказать, что благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" — одно из новейших в российском флоте. Говорят, что плетется к Севастополю. Эта информация требует уточнения. Но то, что ему дали "Змеебаевку" в районе Змеиного, — это правда. Надеюсь, это не последние достижения", — сказал Братчук.

Также он подчеркнул, что остается опасность минирования на морском побережье. Братчук призвал не ходить по пляжам — это опасно. Враг не оставляет планов по высадке десанта.

"Враг забрасывает нас фейками — то про воду, то про Одесские катакомбы, то про "Стальканат", то про "Краян". С креативом у них что-то плоховато. Мы знаем, что фейки не пройдут", — добавил Братчук.

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