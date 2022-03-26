ВСУ отобьют Херсон сегодня – Лубкивский

Херсон в ближайшее время освободят ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские защитники вернут под контроль ВСУ Херсон, который захватили российские оккупанты. Учитывая то, как быстро наши военные провели операцию в Киевской области, город отобьют уже сегодня, 26 марта.
Об этом заявил советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский в эфире BBC Radio 4.
"Я считаю, что сегодня город будет полностью под контролем украинских вооруженных сил", – сказал он.
Лубкивский отметил, что украинские бойцы за последние два дня закончили операцию в Киевской области.
"Поэтому другая часть вооруженных сил сейчас сосредоточена на южной части страны, где они пытаются отбить Херсон и некоторые другие города", – добавил Лубкивский.
Ситуация в Херсоне и области
- Вооруженные силы Украины 15 марта уничтожили технику российских военных, которую оккупанты стянули на аэродром в Чернобаевке под Херсоном.
- В Херсонской области российские военные расстреляли в автомобиле семью. Погибли пять человек, среди них двое детей. Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.
- В Херсонской области российские оккупанты похитили двух человек, охранявших порядок.
- Мэр Херсона рассказал, как пострадал город во время обстрелов и взрывов. По его словам, взрывной волной повыбивало, по предварительным подсчетам, 1507 окон.