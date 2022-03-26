ВСУ відіб'ють Херсон сьогодні – Лубківський

Херсон найближчим часом звільнять ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники повернуть під контроль ЗСУ Херсон, який захопили російські окупанти. Зважаючи на те, як швидко наші військові провели операцію у Київській області, місто відіб'ють уже сьогодні, 26 березня.

Про це заявив радник Міністра оборони України Маркіан Лубківський в ефірі BBC Radio 4.

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"Я вважаю, що сьогодні місто буде повністю під контролем українських збройних сил", – сказав він.

Лубківський зазначив, що українські бійці за останні два дні закінчили операцію у Київській області.

"Тому інша частина збройних сил зараз зосереджена на південній частині країни, де вони намагаються відбити Херсон та деякі інші міста", – додав Лубківський.

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Ситуація у Херсоні та області