ВСУ відіб'ють Херсон сьогодні – Лубківський

Херсон найближчим часом звільнять ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські захисники повернуть під контроль ЗСУ Херсон, який захопили російські окупанти. Зважаючи на те, як швидко наші військові провели операцію у Київській області, місто відіб'ють уже сьогодні, 26 березня.
Про це заявив радник Міністра оборони України Маркіан Лубківський в ефірі BBC Radio 4.
"Я вважаю, що сьогодні місто буде повністю під контролем українських збройних сил", – сказав він.
Лубківський зазначив, що українські бійці за останні два дні закінчили операцію у Київській області.
"Тому інша частина збройних сил зараз зосереджена на південній частині країни, де вони намагаються відбити Херсон та деякі інші міста", – додав Лубківський.
Ситуація у Херсоні та області
- Збройні сили України 15 березня знищили техніку російських військових, яку окупанти стягнули на аеродром у Чорнобаївці під Херсоном
- У Херсонській області російські військові розстріляли в автомобілі сім'ю. Загинули п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Поки що Нова Каховка перебуває під контролем ворога, проте всередині міста російських військ немає. На жаль, поки що люди не мають можливості евакуюватися.
- У Херсонській області російські окупанти викрали двох людей, що охороняли порядок.
- Мер Херсона розповів, як постраждав місто під час обстрілів та вибухів. За його словами, вибуховою хвилею повибивало, за попередніми підрахунками, 1507 вікон.