ВСУ от окраин Херсона на расстоянии снайперского выстрела – The Economist

У украинских военных есть определенные тактические успехи на Херсонском направлении / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины уже могут похвастаться тактическими успехами на Херсонском направлении. Однако российские захватчики не собираются сдаваться.

Об этом пишет The Economist.

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Детали

Как сообщает издание, неназванный офицер украинской военной разведки рассказал, что передовые части ВСУ сейчас находятся уже в пределах досягаемости снайперов (примерно в километре) от окраин Херсона.

"Следующая неделя или две будут еще интереснее", – сказал он.

Однако тут упоминается – что бы ни происходило, это еще не похоже на полноценное контрнаступление на всех фронтах.

"Открытые херсонские низменности означают, что любое украинское наступление там ощущает на себе всю мощь российской артиллерии", – отметили The Economist.

Очевидцы, как пишет издание, сообщают, что "ни одна из сторон не собирается сдаваться".

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Ранее военный эксперт Олег Жданов предположил, что украинская армия попытается отрезать российских оккупантов в Херсоне от снабжения – лобового штурма города ожидать не следует.