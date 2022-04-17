ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области

ВСУ постепенно освобождают Харьковскую область / Коллаж "Сегодня"

В Харьковской областиВооруженные силы Украины в результате контрнаступления освободили несколько населенных пунктов, а также продвинулись дальше на восток.

Об этом сообщает глава ОГА Харьковской области Олег Синегубов, пишет Украина 24.

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Украинские военные освободили Базалиевку, Лебяжье, часть Кутузовки, а в районе села Малая Рогань подразделения продвинулись дальше на восток.

ВСУ сбили самолет врага

Вооруженные Силы Украины сбили российский боевой вертолет К-52 в Харьковской области. Пилоты не выжили.

"Посадка была не "мягкой", российские пилоты погибли. Спасибо нашим защитникам", – написал Олег Синегубов.

Вражеский вертолет был сбит ночью. "Принудительную посадку" совершили военнослужащие 93-й бригады Холодный Яр.

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"Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, впрочем, наши бойцы внесли свои коррективы в их планы и отправили их пилотов на концерт Кобзона", – говорится в сообщении.

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