Все в обломках: мэр Николаева показал последствия ракетных обстрелов (фото, видео)

Оккупанты обстреляли Николаев/Фото: t.me/senkevichonline, коллаж: "Сегодня"

Одна из ракет российских оккупантов, выпущенных 5 июля по Николаеву, попала в Дом культуры в одном из районов города.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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По его словам, здание разрушено практически полностью, пострадавших нет. Сенкевич обнародовал видео, как спасатели работают на развалинах здания.

Впоследствии мэр города опубликовал фото, как спасатели ликвидировали пожары на других объектах военной и гражданской инфраструктуры.

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Удар по Хмельницкой области

Российские захватчики во вторник, 5 июля, выпустили вечером по Хмельницкой области четыре ракеты. Одну из них сбила украинская противовоздушная оборона. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"Сегодня во время воздушной тревоги, около 19.45, рашисты выпустили четыре ракеты по территории нашей области. Одну ракету сбили наши силы ПВО, обломки упали на территории Шепетовского района. Три другие ракеты попали на территорию одной из громад Хмельницкого района", — написал Гамалий в Telegram.

По его словам, целью ударов была водонапорная башня, полностью обеспечивающая громаду водой.

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"В результате взрывов, один человек ранен. Жертв нет", — сообщил глава ОВА.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что захватчики ударили ракетами по Сумской области. Также мы писали, что в России заканчиваются современные высокоточные ракеты.