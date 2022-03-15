"Враг учится с нами воевать" – в Минобороне рассказали, почему орки не наступают

За 15 марта количество пленных оккупантов увеличилось / Коллаж "Сегодня"

На всех направлениях российские оккупанты не проводят наступательные действия, однако, возможно, ведут подготовку к реализации нового плана по захвату украинских территорий.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Что известно

"20 день идет эта варварская война. Сейчас можно уже делать определенные выводы, как ведет себя враг. Украинская армия остановила врага и сейчас наступление, интенсивность продвижения внутрь территории Украины уменьшилась. И активных боев сейчас значительно меньше. О чем это может свидетельствовать. С одной стороны – это свидетельствует о то, что враг понес огромные потери и старается сейчас восполнить личный состав, восстановить логистику, потому что Вооруженные силы Украины уничтожили логистику врага в большинстве своем. Враг сегодня имеет проблемы и с провизией, и с топливом. С другой стороны, враг не оставляет своих планов продвигаться вглубь территории, поэтому мы должны быть к этому готовыми. И враг учится с нами воевать. У них были одни планы, сейчас враг видит, что эти планы невыполнимые – они не могут захватить Украины. И сейчас они переформатируют порядок своих действий и ищут план "Б", чтобы все-таки реализовать хоть что-то", – рассказала представитель Минобороны Украины.

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