Враг сосредоточился на попытках захватить Николаев и продвинуться к Кривому Рогу — Генштаб ВСУ

Война в Украине идет уже 18 дней / Фото: Коллаж: Сегодня

О ходе противостояния украинской армии российским захватчикам по состоянию на 13 марта сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Силы обороны продолжают вести операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. Ведутся оборонительные бои, прикрываются границы и морское побережье Украины.

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Группировка Воздушных сил отражает сосредоточенные ракетно-авиационные удары и средства воздушного нападения противника, а также проводит противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.

В командовании сообщили, что с начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога и захвате Николаева. Кроме того, российские войска не оставляют попыток по захвату Мариуполя.

Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города. В акватории Черного моря находится в боевой готовности корабельная группировка противника, которая хочет нанести удар по Украине с моря.

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Нарушая нормы международного гуманитарного права, оккупанты продолжают брать в заложники гражданских, наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным кварталам, школам и детским садам, грабят местное население, прибегают к мародерству. Также оккупанты грабят транспортные конвои с гуманитарной и военной помощью. Кроме того, они планируют проводить диверсии на путях передвижения транспорта с гуманитарными грузами.

Война в Украине 13 марта