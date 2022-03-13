Враг сосредоточился на попытках захватить Николаев и продвинуться к Кривому Рогу — Генштаб ВСУ

Война в Украине идет уже 18 дней / Фото: Коллаж: Сегодня
О ходе противостояния украинской армии российским захватчикам по состоянию на 13 марта сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Силы обороны продолжают вести операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. Ведутся оборонительные бои, прикрываются границы и морское побережье Украины.
Группировка Воздушных сил отражает сосредоточенные ракетно-авиационные удары и средства воздушного нападения противника, а также проводит противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.
В командовании сообщили, что с начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога и захвате Николаева. Кроме того, российские войска не оставляют попыток по захвату Мариуполя.
Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города. В акватории Черного моря находится в боевой готовности корабельная группировка противника, которая хочет нанести удар по Украине с моря.
Нарушая нормы международного гуманитарного права, оккупанты продолжают брать в заложники гражданских, наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным кварталам, школам и детским садам, грабят местное население, прибегают к мародерству. Также оккупанты грабят транспортные конвои с гуманитарной и военной помощью. Кроме того, они планируют проводить диверсии на путях передвижения транспорта с гуманитарными грузами.
Война в Украине 13 марта
- В Украине 13 марта будет действовать несколько гуманитарных коридоров — подробности рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук. Также эвакуацию украинцев продолжает "Укрзализныця".
- Вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить силы ООС на Донбассе путем продвижения из Харьковской области, говорят данные британской разведки.
- В Запорожской области российские войска похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. Это уже второе похищение мэра в Запорожской области. 11 марта российские военные похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что он отказался от сотрудничества с врагом.
- Сегодня утром российские войска ударили ракетами по Яворовскому полигону во Львовской области. Он находится в 25 км от границы с Польшей.
- В ночь на 13 марта ВСУ уничтожили значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области, сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
- Под Сумами застряло 500 единиц техники оккупантов. У российских военных нет возможности дозаправиться.