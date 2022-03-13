Ворог зосередився на спробах захопити Миколаїв та просунутися до Кривого Рогу — Генштаб ЗСУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Про перебіг протистояння української армії російським загарбникам станом на 13 березня повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Сили оборони продовжують вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках. Ведуться оборонні бої, здійснюється прикриття кордону та морського узбережжя України.
Угруповання Повітряних сил відбиває зосереджені ракетно-авіаційні удари та засоби повітряного нападу противника, а також здійснює протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.
Також у командуванні повідомили, що з початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку Кривого Рогу та захопленні Миколаєва. Крім того, російські війська не полишають спроб щодо захоплення Маріуполя.
Окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар та завдають артилерійських ударів по житлових кварталах міста. В акваторії Чорного моря перебуває у бойовій готовності корабельне угруповання противника, яке хоче завдати удару по Україні з моря.
Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, окупанти продовжують брати в заручники цивільних, наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по населених кварталах, школах та дитячих садках, грабують місцеве населення, вдаються до мародерства. Також окупанти грабують транспортні конвої з гуманітарною та військовою допомогою. Крім того, вони планують здійснювати диверсії на шляхах пересування транспорту з гуманітарними вантажами.
Війна в Україні 13 березня
- В Україні 13 березня діятиме кілька гуманітарних коридорів. Подробиці розповіла віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук. Також евакуацію українців продовжує "Укрзалізниця".
- Збройні сили Російської Федерації намагаються оточити сили ООС на Донбасі шляхом просування з Харківської області, вказують дані британської розвідки.
- У Запорізькій області російські війська викрали мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва. Це вже друге викрадення мера в Запорізькій області. 11 березня російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федорова через те, що він відмовився від співпраці з ворогом.
- Сьогодні вранці російські війська вдарили ракетами по Яворівському полігону у Львівській області. Він лежить за 25 км від кордону з Польщею.
- Вночі проти 13 березня ЗСУ знищили значну кількість техніки та живої сили противника на Херсонщині, повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.
- Під Сумами застрягло 500 одиниць техніки окупантів. У російських військових немає можливості дозаправитися.