Враг продолжает наступательную операцию — Генштаб ВСУ

Украинские военные не дают оккупантам шансов захватить нашу страну/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине завершились 18 сутки героического противостояния нашего народа российскому военному вторжению. Оккупационные войска продолжают наступательную операцию против нашего государства.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Оккупанты пытаются закрепиться на захваченных позициях и сохранить темпы наступления на определенных направлениях. Для наращивания группировок в Полесском, Таврическом и Южнобугском операционных районах противником осуществляется формирование и перемещение стратегических резервов к нашим границам. Фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от "командировок в Украину" для участия в боевых действиях, несмотря на обещания о предоставлении статуса "ветерана войны", дополнительных суточных выплат и повышенного должностного оклада.

Пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российские оккупанты продолжают уничтожение стационарных объектов военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Так, 13 марта были нанесены ракетные удары по объектам в населенных пунктах Умань, Ивано-Франковск, Старичи с применением самолетов стратегической авиации. Кроме того, продолжаются пуски ОТКР "Искандер" с территории Беларуси.

На Волынском направлении противник проводил демонстрационные действия подразделениями из состава ВС РБ вдоль государственной границы Украины. На Полесском направлении подразделения оккупационных войск проводили мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, совершенствовали логистическое обеспечение. С целью исключения внезапности действий со стороны Вооруженных Сил Украины противник активно ведет разведку. На Северском направлении противник сосредоточился на перегруппировке, пополнении запасов, подготовке к возобновлению наступления в направлении Броваров.

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На Слобожанском направлении противник пытается закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск и осуществляет попытки возобновить наступательные действия на города Харьков и Сумы. На Изюмском направлении в результате активных наступательных действий украинских защитников противник понес потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил. На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредоточивая основные усилия на продвижении в направлении Северодонецка. Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь. На Южнобугском направлении противник пытается вести рейдовые действия и закрепиться на достигнутых рубежах.

Война в Украине 13 марта

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