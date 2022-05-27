Войска РФ пытаются полностью окружить два города на Донбассе – ISW

РФ наступает на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская армия пытается полностью окружить Северодонецк-Лисичанск. Также захватчики продвигаются к югу и западу от Попасной в направлении Бахмута. Кроме того, в оккупированных районах Южной оси враги готовят "третью линию обороны".

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Как говорят эксперты, российские войска продолжают продвигаться к югу и западу от Попасной в направлении Бахмута, но темпы наступления замедлятся.

Также армия России продолжала наступление в районе Северодонецка и, вероятно, в ближайшие дни попытается полностью окружить район Северодонецк-Лисичанск.

Кроме того, войска РФ безуспешно пытались продвинуться юго-восточнее Изюма у границы Харьковско-Донецкой области.

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Армия РФ в оккупированных районах Южной оси готовят "третью линию обороны" для укрепления долгосрочного контроля и отражению вероятных контрнаступлений Украины.

РФ начала строить на оккупированном юге уже третью линию обороны – что это значит

Россия уже строит третью линию обороны на оккупированном юге Украины. Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что в Херсонской области и на захваченной территории Запорожской области разведка фиксирует усиление, которое происходит в результате перемещения войск с территории Крымского полуострова.

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"А это идет транзитом из Российской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощную развертывает сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины", – рассказал Вадим Скибицкий.

В эту группировку, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.

"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска стали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные сооружения, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", – отметил представитель военной разведки Украины.

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