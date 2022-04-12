Войска РФ остаются у границ Сумской области – Живицкий

Живицкий рассказал о ситуации на территории области / Коллаж "Сегодня"

Не наблюдается ударной группировки российской армии на границе с Сумской областью для повторного вторжения. Жителям региона нет необходимости эвакуироваться.

Об этом сообщает глава ОГА Дмитрий Живицкий.

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"Войска на границе с Украиной есть, на границе с Сумской областью – есть: они постоянно перемещаются, передислоцируются, их то больше, то меньше. Но пока мы не наблюдаем такой ударной группировки на границе с Сумской областью. Надеемся, молимся и работаем над тем, чтобы ситуации с таким вторжением не произошло, и я убежден, что уже никто не допустит, и мы работаем над тем, чтобы они не катались по территории нашей области, как у себя дома: не заезжали-выезжали ", – сказал Дмитрий Живицкий.

Область восстанавливают после обстрелов

Глава ОГА заявил , что в области продолжается восстановление после последствий наступления российских оккупантов. Сумская область получит 250 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета.

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Деньги будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды и электроэнергии.

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