Війська РФ залишаються біля кордонів Сумщини – Живицький

Живицький розповів про ситуацію на території області / Колаж "Сьогодні"

Не спостерігається ударного угруповання російської армії на кордоні з Сумською областюдля повторного вторгнення. Жителям регіону немає потреби евакуюватися.

Про це повідомляє голова ОДА Дмитро Живицький.

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"Війська на кордоні з Україною є, на кордоні з Сумською областю – є: вони постійно переміщуються, передислокуються, їх то більше, то менше. Але поки що ми не спостерігаємо такого ударного угруповання на кордоні з Сумською областю. Сподіваємось, молимося та працюємо над тим, щоб ситуації з таким вторгненням не відбулося, і я переконаний, що вже ніхто не допустить, і ми працюємо над тим, щоб вони не каталися територією нашої області, як у себе вдома: не заїжджали-виїжджали", – сказав Дмитро Живицький.

Область відновлюють після обстрілу

Голова ОДА заявив, що в області продовжується відновлення після наслідків наступу російських окупантів. Сумська область отримає 250 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету.

Гроші будуть скеровані на ремонт інженерних мереж та систем для відновлення тепла, газу, води та електроенергії.

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