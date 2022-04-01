Война идет, но жизнь не заканчивается: военный женился за день до отъезда на фронт (фото)

В условиях войны люди продолжают создавать семьи / Фото: Коллаж: Сегодня

Черкасский военный создал семью за день до отъезда на фронт. Об этом передает корреспондент "Сегодня".

"Буквально сегодня уезжаем в горячую точку с нашим собратьями. Наш друг со своей любимой принял правильное решение (заключить брак сегодня, – ред.). Ведь у него будет дополнительная мотивация и желание поскорее вернуться домой", – сказал свидетель торжества.

Дату свадьбы молодые супруги выбрали спонтанно, ведь война не дает много времени на размышления. О решении обручиться и своих волнений рассказала супруга военнослужащего Виталина.

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