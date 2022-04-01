Война идет, но жизнь не заканчивается: военный женился за день до отъезда на фронт (фото)

В условиях войны люди продолжают создавать семьи / Фото: Коллаж: Сегодня
Черкасский военный создал семью за день до отъезда на фронт. Об этом передает корреспондент "Сегодня".
"Буквально сегодня уезжаем в горячую точку с нашим собратьями. Наш друг со своей любимой принял правильное решение (заключить брак сегодня, – ред.). Ведь у него будет дополнительная мотивация и желание поскорее вернуться домой", – сказал свидетель торжества.
Дату свадьбы молодые супруги выбрали спонтанно, ведь война не дает много времени на размышления. О решении обручиться и своих волнений рассказала супруга военнослужащего Виталина.
"Очень смешанные чувства у меня. Тревога и волнение, ведь моего мужа забирают завтра (в место боевых действий – ред). Больше всего хочется, чтобы он вернулся живым. Но сейчас я счастлива, ведь родные и друзья рядом. Мы вовремя решили пожениться. Начало войны изменило нашу жизнь и взгляды. Во вторник утром пила кофе и думала: "Если не сделаю этого сейчас, буду жалеть всю жизнь", – сказал он.