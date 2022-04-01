Війна йде, але життя не закінчується: військовий одружився за день до від'їзду на фронт (фото)

В умовах війни люди продовжують створювати сім'ї / Фото: Колаж: Сьогодні
Черкаський військовий утворив сім'ю за день до від'їзду на фронт. Про це передає кореспондент Сьогодні ".
"Буквально сьогодні їдемо в гарячу точку з нашими побратимами. Наш друг з своєю коханою ухвалив правильне рішення (укласти шлюб сьогодні, – ред.). Адже він матиме додаткову мотивацію та бажання якнайшвидше повернутися додому", – сказав свідок урочистості. .
Дату весілля молоде подружжя вибрало спонтанно, адже війна не дає багато часу на роздуми. Про рішення побратися і своїх заворушень розповіла дружина військовослужбовця Віталіна.
"Дуже змішані почуття у мене. Тривога та хвилювання, адже мого чоловіка забирають завтра (у місце бойових дій – ред). Найбільше хочеться, щоб він повернувся живим. Але зараз я щаслива, адже рідні та друзі поряд. Ми вчасно вирішили одружитися. Початок війни змінив наше життя і погляди.У вівторок вранці пила каву і думала: "Якщо не зроблю цього зараз, шкодуватиму все життя", – сказав він.