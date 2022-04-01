Війна йде, але життя не закінчується: військовий одружився за день до від'їзду на фронт (фото)

В умовах війни люди продовжують створювати сім'ї / Фото: Колаж: Сьогодні

Черкаський військовий утворив сім'ю за день до від'їзду на фронт. Про це передає кореспондент Сьогодні ".

"Буквально сьогодні їдемо в гарячу точку з нашими побратимами. Наш друг з своєю коханою ухвалив правильне рішення (укласти шлюб сьогодні, – ред.). Адже він матиме додаткову мотивацію та бажання якнайшвидше повернутися додому", – сказав свідок урочистості. .

Дату весілля молоде подружжя вибрало спонтанно, адже війна не дає багато часу на роздуми. Про рішення побратися і своїх заворушень розповіла дружина військовослужбовця Віталіна.

Реклама