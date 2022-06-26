Военный эксперт спрогнозировал, может ли у России закончиться оружие

Владимир Мартыненко допускает, что у России закончится оружие. / Фото: Коллаж: Сегодня

Военный эксперт Владимир Мартыненко считает, что у России может закончиться оружие. Возможно это может достаточно скоро. А производить новое у Москвы нет ресурсов из-за санкций.

Такое заявление Мартыненко сделал в подкасте "Украина 24".

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Он отметил, что украинская армия получает новейшее вооружение уже довольно долго.

"Мы его будем получать и дальше. По отзывам с фронта, это оружие очень сильно помогает нам уничтожать врага. Это высокоточное оружие, которое бьет конкретно в цель", – объяснил Мартыненко.

Военный эксперт допустил, что оружие у оккупантов скоро закончиться.

"У меня большая надежда, что этот металлолом закончится уже достаточно скоро. Тем не менее, если мы посмотрим на ту плотность ракет и снарядов, которые выбрасывают в сторону наших защитников российские оккупанты, – она, конечно, огромная. Их очень много. Много настолько, что мы с трудом управляемся от них отбиваться", – признает Мартыненко.

В то же время он объясняет, что это не высокоточное оружие, оно просто стреляет в определенную сторону.

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"Да, оно несет смерть. У меня есть большие ожидания того, что оно уже очень скоро начнет заканчиваться. Потому что производство этого вооружения имеет огромные проблемы из-за санкций", – добавил Мартыненко.

Он отметил, что оружие, которое поставляется нам западными партнерами, помогает уничтожать склады с российским вооружением и так уменьшать количество обстрелов наших военнослужащих.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины, и показал видео их работы.

Также мы писали, что военный эксперт Олег Жданов рассказал, на каких направлениях ВСУ будут применять американские РСЗО.