Военные ВСУ готовят деблокаду Мариуполя — экс-командир "Азова"

Жорин о ситуации в Мариуполе / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что украинские военные занимаются разработкой военного пути освобождения Мариуполя. Работа проходит с высшим руководством ВСУ и с работой дипломатических структур.

Об этом Жорин рассказал в интервью 24 каналу.

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"Впрочем, кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой", – сказал Жорин.

Он добавил, что времени на это нужно очень много. Ведь нужно дождаться доукомплектования техникой, артиллерией для того, чтобы двинуться вперед.

"Я не уверен, что это время есть у тех, кто сейчас находится на территории "Азовстали". Поэтому мы готовимся и работаем параллельно по двум направлениям: и дипломатическому – для того, чтобы их спасти и вывезти оттуда, и военному, – который в любом случае будем реализовывать", – объяснил Жорин.

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Также он заверил, что по военному способу деблокады коммуницируют исключительно с высшим руководством ВСУ. Экс-командир объяснил, что это необходимо, чтобы организовать процесс.

Оккупанты планируют химатаку на "Азовсталь"

Депутат Мариупольского горсовета Александр Лашин заявил, что российские военные планируют применить химическое оружие в городе 11 мая. Об этом пишет Telegram-канал "Сегодня".

Таким способом оккупанты хотят уничтожить защитников города, которые находятся в "Азовстали". Местным жителям говорят не выходить на улицу, а сама химатака может произойти 11 мая.

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