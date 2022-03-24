Военные РФ хвастаются мародерством в Украине – перехваченный разговор

Оккупанты видят в войне способ нажиться / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты рассматривают осаду Киева как возможность для мародерства, чтобы обеспечить себе "безбедную" жизнь

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор военного РФ, который находится в Киевской области.

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"Эти оккупанты считают, что судьба "улыбнулась им", ведь вблизи столицы больше возможностей для мародерства. Поэтому планируют вернуться домой совсем не бедными людьми. Вот этот "воин" просит родных узнать цену "нажитой" видеокарты и других комплектующих к компьютеру" , – говорится в сообщении.

Услышав ответ, мародер обрадовался: "В принципе эта командировка себя окупила".

"Я пойду взламывать квартиры, нах**. Высоток здесь дох**, десятиэтажных, нах**. Буду взламывать дома", – заявил он.

В то же время он убежден, что мародерство – это не преступление: "Это х**ня. Здесь по домам е**шат из минометов".

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В СБУ напомнили оккупанту, что "двухсотым" награбленные вещи не понадобятся.

РФ будет отправлять на войну уголовников и должников

По данным украинской разведки, Россия из-за нехватки резервов будет отправлять на войну против Украины должников по кредитам, алиментщиков, а также лиц, имеющих проблемы с законом.

"Учитывая тотальную нехватку пополнения боевого армейского резерва оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации". Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей", – говорится в сообщении.

Также продолжается "рекрутинг" лиц, имеющих проблемы с законом.