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ВСУ удалось оттеснить войска России к востоку от Киева – Пентагон

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24 марта, 04:59
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Кроме того, ВСУ оттеснили часть российских войск возле Чернигова. Чиновник Пентагона подчеркнул, что Россия начинает ставить приоритет военным действиям на Донбассе
Украинские военные смогли оттеснить войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские военные смогли оттеснить войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что российские войска были отброшены на расстояние примерно 55 километров восточнее Киева за прошедшие сутки, 23 марта.

Об этом сообщает ABC News.

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По словам чиновника Минобороны США, возле Броваров Киевской области украинские военные смогли оттеснить российских оккупантов примерно на 55 километров к востоку и северо-востоку от Киева.

В Пентагоне также отметили, что российские войска, остановившиеся в 12-15 километрах к северу от Киева, обустраивают оборонительные позиции.

Кроме того, ВСУ оттеснили часть российских войск возле Чернигова. Чиновник Пентагона подчеркнул, что Россия начинает ставить приоритет военным действиям на Донбассе, а особенно в районе Луганска.

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Российским солдатам в Украине не хватает еды, топлива и одежды – Пентагон

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что у российских военных в Украине проблемы с запасами еды и топлива. Также у них есть проблемы и со снаряжением. Об этом высокопоставленный чиновник Министерства обороны США сообщил на закрытом брифинге в Пентагоне 22 марта.

По словам чиновника, у оккупантов проблемы с топливом и едой, а также запасами и высокоточными боеприпасами.

"Эта крупная и масштабная операция, которой они никогда раньше не проводили, длится уже месяц, а они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов", – отметил он.

Высокопоставленный чиновник добавил, что также российские военные имеют проблемы с логистикой, связью и коммуникацией, и теплой одеждой. Таким образом солдаты РФ страдают от обморожения.

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Кроме того, в Пентагоне считают, что россияне имеют проблемы с командованием и контролем. Также существует проблема с нехваткой топлива у российских военных кораблей.

У РФ заканчиваются военные ресурсы в Украине

У путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен.

"Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи неприятеля в плен растет. И не единичных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", получивших на экзамене "200 баллов", остались в чужой земле. Ведь Москва не признает их смерти, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие уже поняли – их предали", – сказал глава Минобороны Алексей Резников.

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