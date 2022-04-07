Во-первых, это красиво! ВСУ разбили артиллерийское подразделение оккупантов (видео)

Украинские военные накрыли огнем вражеское артиллерийское подразделение. Фото: коллаж "Сегодня"

Защитники Украины уничтожили артиллерийское подразделение войск РФ в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

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"На Херсонщине украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов. К сожалению, часть "асвабадетелей" дала деру", – говорится в сообщении.

Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:

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личного состава – около 18 900 человек;

танков ‒ 698;

боевых бронированных машин ‒ 1891;

артиллерийских систем – 332;

РСЗО – 108;

средств ПВО – 55;

самолетов – 150;

вертолетов – 135;

автомобильной техники – 1358;

корабли/катера – 7;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;

специальная техника – 25;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Ранее мы сообщали, что Воздушные силы ВСУ уничтожили восемь крылатых ракет оккупантов.

Также напомним, ВСУ уничтожили огнеметные системы оккупантов "Буратино" и "Солнцепек".