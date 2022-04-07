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Во-первых, это красиво! ВСУ разбили артиллерийское подразделение оккупантов (видео)

Мария Дмитренко
7 апреля, 11:39
Наши защитники успешно уничтожают врага по всем направлениям

Украинские военные накрыли огнем вражеское артиллерийское подразделение. Фото: коллаж "Сегодня"

Защитники Украины уничтожили артиллерийское подразделение войск РФ в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

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"На Херсонщине украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов. К сожалению, часть "асвабадетелей" дала деру", – говорится в сообщении.

Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 18 900 человек;
  • танков ‒ 698;
  • боевых бронированных машин ‒ 1891;
  • артиллерийских систем – 332;
  • РСЗО – 108;
  • средств ПВО – 55;
  • самолетов – 150;
  • вертолетов – 135;
  • автомобильной техники – 1358;
  • корабли/катера – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
  • специальная техника – 25;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Ранее мы сообщали, что Воздушные силы ВСУ уничтожили восемь крылатых ракет оккупантов.

Также напомним, ВСУ уничтожили огнеметные системы оккупантов "Буратино" и "Солнцепек".