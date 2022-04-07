Во-первых, это красиво! ВСУ разбили артиллерийское подразделение оккупантов (видео)

Украинские военные накрыли огнем вражеское артиллерийское подразделение. Фото: коллаж "Сегодня"
Защитники Украины уничтожили артиллерийское подразделение войск РФ в Херсонской области.
Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.
"На Херсонщине украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов. К сожалению, часть "асвабадетелей" дала деру", – говорится в сообщении.
Потери врага
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 18 900 человек;
- танков ‒ 698;
- боевых бронированных машин ‒ 1891;
- артиллерийских систем – 332;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 150;
- вертолетов – 135;
- автомобильной техники – 1358;
- корабли/катера – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
- специальная техника – 25;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Ранее мы сообщали, что Воздушные силы ВСУ уничтожили восемь крылатых ракет оккупантов.
Также напомним, ВСУ уничтожили огнеметные системы оккупантов "Буратино" и "Солнцепек".