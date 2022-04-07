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По-перше, це гарно! ЗСУ розбили артилерійський підрозділ окупантів (відео)

Марія Дмитренко
7 квітня, 11:39
Наші захисники успішно знищують ворога по всіх напрямках

Українські військові накрили вогнем ворожий артилерійський підрозділ. Фото: колаж "Сьогодні"

Захисники України знищили артилерійський підрозділ військ РФ у Херсонській області.

Про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.

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"На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. На жаль, частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами", – йдеться у повідомленні.

Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно становлять:

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  • особового складу – близько 18 900 осіб;
  • танків – 698;
  • бойових броньованих машин – 1891;
  • артилерійських систем – 332;
  • РСЗВ – 108;
  • засобів ППО – 55;
  • літаків – 150;
  • гелікоптерів – 135;
  • автомобільної техніки – 1358;
  • кораблі/катери – 7;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;
  • спеціальна техніка – 25;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Раніше ми повідомляли, що Повітряні сили ЗСУ знищили вісім крилатих ракет окупантів.

Також нагадаємо, ВСУ знищили вогнеметні системи окупантів "Буратіно" та "Сонцепек".