ВМФ России заблокировал Украине выход в Черное море

В MI6 внимательно следят за передвижением российского военного флота / Коллаж "Сегодня"

Военно-морской флот России взял под свой контроль территориальные воды Украины в Черном море, отрезав нашу страну от международной морской торговли.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на свою разведку.

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Что известно

В заявлении британского министерства сказано: "Российские военно-морские силы установили удаленную блокаду черноморского побережья Украины, фактически изолировав Украину от международной морской торговли".

Также сообщается, что военно-морские силы России "продолжают наносить ракетные удары по целям на всей территории Украины" и что Москва провела "одну высадку морского десанта в Азовском море и может провести дальнейшие такие операции в ближайшие недели".

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