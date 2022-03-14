ВМФ России заблокировал Украине выход в Черное море

В MI6 внимательно следят за передвижением российского военного флота / Коллаж "Сегодня"
Военно-морской флот России взял под свой контроль территориальные воды Украины в Черном море, отрезав нашу страну от международной морской торговли.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на свою разведку.
Что известно
В заявлении британского министерства сказано: "Российские военно-морские силы установили удаленную блокаду черноморского побережья Украины, фактически изолировав Украину от международной морской торговли".
Также сообщается, что военно-морские силы России "продолжают наносить ракетные удары по целям на всей территории Украины" и что Москва провела "одну высадку морского десанта в Азовском море и может провести дальнейшие такие операции в ближайшие недели".
Обстановка
- Главной целью на море международного преступника Владимира Путина является Одесса. Последние недели город живет в ожидании высадки вражеского десанта.
- Вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить силы ООС на Донбассе путем продвижения из Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки в очередной краткой сводке по вторжению России в Украину на своей странице в Twitter.
- По данным СБУ, под Одессой 600 российских морских пехотинцев взбунтовались и не вышли из судна.
- 13 марта стало известно, что в Скадовск Херсонской области заехала колонна российских оккупантов, они разместились в одном из детских лагерей.