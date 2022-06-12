Венедиктова показала фото оккупанта, который убил гражданского и украл медали ветерана Второй мировой

Захватчик убил гражданского, а затем обокрал ветерана/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российский оккупант убил гражданского и украл медали ветерана Второй мировой войны. Его подозревают в мародерстве.

Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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"Чем может руководствоваться солдат РФ, который надел на себя награды, которые он отобрал у украинского ветерана Второй мировой? Он подсознательно копирует действия высшего руководства РФ — ворует историю", — говорится в сообщении.

Венедиктова отметила, российского военного подозревают в мародерстве и убийстве жителя села Андреевка Бучанского района. Также она опубликовала фото оккупанта с украденными медалями.

What were the motives of rf soldier (on the photo), who wore the awards he had stolen fromWWII veteran? He subconsciously копии действий из верхних ледеров rf- steals истории. Этот voják является также соответствующим размещению и ущемлению residente thevillage... pic.twitter.com/lmFMf9aeyV - Ирина Venediktova (@VenediktovaIV) Июнь 12, 2022

Россияне признали, что грабят Украину

Как писали "Сегодня", на российском пропагандистском Первом канале вышел сюжет, в котором подробно рассказывается, как оккупанты воруют украинскую продукцию из Мариупольского порта. Там добавили, что после того, как из Украины вывезут весь металл, воровать начнут новый урожай зерна, выращенный украинскими фермерами.

Ранее сообщалось, что до полномасштабной войны в портах было около 200 тыс. тонн стали и чугуна. Их стоимость составляла 170 млн долл.

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При этом компания "Метинвест" Ахметова и Новинского готовится к юридическим искам относительно не только украденной продукции, но и активов, которые были утрачены в результате боевых действий.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты разрушили мост в Северодонецке. Кроме того, мы писали, что в Запорожской области оккупанты ставят мины-ловушки с растяжками для гражданских.