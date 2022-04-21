В Запорожской области сбили вражеский вертолет РФ Ка-52 – красивое видео

ВСУ сбили российский самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети опубликовали редкие кадры из Запорожской области, на которых запечатлен российский ударный вертолет Ка-52, уничтоженный украинским ПЗРК 9К38 "Игла".

Ролик опубликовали Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

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Вертолет был уничтожен 21 апреля.

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