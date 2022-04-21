У Запорізькій області збили ворожий гелікоптер РФ Ка-52 – гарне відео

ЗСУ збили російський літак / Фото: Колаж: Сьогодні
У Мережі опублікували рідкісні кадри із Запорізької області, на яких знято російський ударний вертоліт Ка-52, знищений українським ПЗРК 9К38 "Ігла".
Ролик опублікували Ukraine Weapons Tracker у Twitter.
Вертоліт було знищено 21 квітня.
Ситуація в Україні
- У Харкові внаслідок обстрілів окупантами житлових кварталів загинуло п'ятеро людей і ще 17 отримали поранення.
- Внаслідок авіаудару російсько-фашистських військ припинив своє існування унікальний тенісний центр едерації тенісу України в Ірпені.
- Окупанти завдають удари не лише надпотужними бомбами по "Азовсталі", але з артилерії та танків продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору Лівобережного району по лінії від бульвару Меотиди.
- Українські десантники знищили елітний мотострілецький підрозділ збройних сил РФ з міста Томськ.
- Бійці ЗСУ знищили замаскований склад боєприпасів російських окупантів.
- Українські військові відбили наступ російських окупантів у Рубіжному та Попасній Луганської області.