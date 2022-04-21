У Запорізькій області збили ворожий гелікоптер РФ Ка-52 – гарне відео

ЗСУ збили російський літак / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі опублікували рідкісні кадри із Запорізької області, на яких знято російський ударний вертоліт Ка-52, знищений українським ПЗРК 9К38 "Ігла".

Ролик опублікували Ukraine Weapons Tracker у Twitter.

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Вертоліт було знищено 21 квітня.

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