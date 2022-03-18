В Винницкой области ВСУ сбили три ракеты оккупантов

Над Винницкой областью сбили вражеские ракеты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Винницкой области 18 марта украинские защитники с помощью ПВО сбили три крылатые ракеты российских оккупантов. К счастью, никто не пострадал.

Об этом рассказал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

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По его словам, сейчас в области нет активных боевых действий.

Россия нанесла ракетный удар по Виннице

16 марта российские оккупанты обстреляли Винницкую область. Один из снарядов попал в телевышку в Виннице, из-за этого в местных жителей не работают каналы.

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К счастью, в результате обстрела жертв нет. По словам главы Винницкой ОГА, это был ракетный обстрел. Всего прогремело два мощных взрыва.

"Город продолжает жить в условиях военного положения. Предприятия критической инфраструктуры работают – у винничан есть свет, вода, тепло. Общественный транспорт вышел на маршруты", - написал мэр Сергей Моргунов.