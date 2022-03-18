На Вінниччині ЗСУ збили три ракети окупантів

Над Вінницькою областю збили ворожі ракети / Фото: Колаж: Сьогодні

На Вінниччині 18 березня українські захисники за допомогою ППО збили три крилаті ракети російських окупантів. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це розповів голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

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За його словами, наразі в області немає активних бойових дій.

Росія завдала ракетного удару по Вінниці

16 березня російські окупанти обстріляли Вінницьку область. Один із снарядів потрапив у телевежу у Вінниці, через це у місцевих мешканців не працюють канали.

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На щастя, внаслідок обстрілу жертв немає. За словами голови Вінницької ОДА, це був ракетний обстріл. Усього прогриміло два потужні вибухи.

"Місто продовжує жити в умовах воєнного стану. Підприємства критичної інфраструктури працюють – у вінничан є світло, вода, тепло. Громадський транспорт вийшов на маршрути", – написав мер Сергій Моргунов.