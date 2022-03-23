В Винницкой области волонтер приютила десятки животных, которых бросили переселенцы (видео)

В Винницкой области волонтерка приютила 28 животных, которых бросили переселенцы. Женщина лечит домашних любимцев, стерилизует их и ищет им новых, ответственных хозяев.

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Уезжая за границу или в регионы, где нет активных боевых действий, люди забывают или просто не берут с собой домашних питомцев. У волонтера Юлии Бартащук сейчас 19 кошек и девять собак, которых бросили люди при переезде.

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Животных лечат, стерилизуют и ищут им новых, ответственных хозяев.

"Многие желающие во время войны есть помочь и взять в свою семью выброшенное животное. Очень много хороших людей есть. Многие откликнулись и помогли мне раздать", – говорит Юлия Бартащук.

Как успокоить животных во время обстрелов или эвакуации

Животные довольно сильно чувствуют все эмоции и стресс, и переживания передаются им мгновенно. В такой ситуации они могут вести себя неадекватно – кусаться, убегать, отказываться от еды или туалета. Чтобы животное пережило эвакуацию максимально спокойно, ветеринары дают такие советы.

Как успокоить животное

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Разговаривать спокойным тоном, гладить.

Угощать любимыми лакомствами, снеками.

Взять любимую игрушку.

Положить в переноску покрывало или подстилку со знакомым запахом.

Важно! Регулярно поить.

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