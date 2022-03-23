На Вінниччині волонтер дала притулок десяткам тварин, яких покинули переселенці (відео)

На Вінниччині волонтерка дала притулок 28 тваринам, яких покинули переселенці. Жінка лікує домашніх улюбленців, стерилізує їх та шукає їм нових, відповідальних господарів.

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Виїжджаючи за кордон або до регіонів, де немає активних бойових дій, люди забувають або просто не беруть із собою домашніх вихованців. У волонтера Юлії Бартащук нині 19 кішок та дев'ять собак, яких покинули люди під час переїзду.

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Тварин лікують, стерилізують та шукають їм нових, відповідальних господарів.

"Багато охочих під час війни є допомогти і взяти у свою сім'ю викинуту тварину. Дуже багато хороших людей є. Багато хто відгукнувся і допоміг мені роздати", – каже Юлія Бартащук.

Як заспокоїти тварин під час обстрілів чи евакуації

Тварини досить сильно відчувають усі емоції та стрес, і переживання передаються їм миттєво. У такій ситуації вони можуть поводитися неадекватно – кусатися, тікати, відмовлятися від їжі чи туалету. Щоб тварина пережила евакуацію максимально спокійно, ветеринари дають такі поради.

Як заспокоїти тварину

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Розмовляти спокійним тоном, гладити.

Пригощати улюбленими ласощами, снеками.

Взяти улюблену іграшку.

Покласти в перенесення покривало чи підстилку зі знайомим запахом.

Важливо! Регулярно напувати.

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