В Украине уберут часть блокпостов – решение МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о работе блокпостов в военное время / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшее время в Украине будет создан перечень актуальных блокпостов. А все, что в этот список не войдут, уберут.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в своем видеообращении.

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К Монастырскому обращаются журналисты, волонтеры и граждане с жалобами на то, что на дорогах слишком много блокпостов, что затрудняет эвакуацию людей из районов активных боевых действий и доставку гуманитарной помощи.

"Блокпост предназначен для охраны важных дорог, ведущих в город, населенные пункты, а также к важным инфраструктурным объектам. На блокпостах осуществляется контроль за движением транспорта и людей. Поэтому в военное время без них никак не обойтись", – сказал Монастырский.

Национальная полиция Украины и Вооруженные силы совместно с территориальной обороной и при поддержке профильных министерств проводят оптимизацию количества блокпостов на автодорогах Украины.

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"Считаю вполне обоснованными проверки документов и автотранспорта на въездах в города, а на выездах проверка будет только выборочной. В ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов. А все, которые в этот список не войдут, будут убраны. Таким образом будет улучшено передвижение транспортных потоков внутри нашей страны. Это сэкономит время, горючее, а главное – силы и нервы людей", – отметил министр.

Он добавил: у кого возникают проблемы проезда через блокпосты, следует звонить 102.

Как вести себя на блокпосту

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разъяснила, как необходимо вести себя на блокпостах в условиях военного положения, которое ввели после вторжения войск Российской Федерации. Об этом ГСЧС написала у себя в Telegram-канале.

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Во время прохождения блокпоста нужно:

Уменьшить скорость автомобиля

Заблаговременно подготовить документы для проверки

Выключить фары, а также включить аварийный свет

Не вести видеосъемку

Не выходить из автомобиля без разрешения

Четко отвечать на вопросы

Быть готовыми к требованию осмотреть багажник и салон авто

Не заходить за спину военным во время осмотра багажника и салона автомобиля

После осмотра и разрешения продолжить движение

Не набирать резко скорость

"В городах при отсутствии большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах. Сохраняйте спокойствие. Слава Украине!" – отметили в ГСЧС.

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