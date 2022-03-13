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В Україні приберуть частину блокпостів – рішення МВС

Юлія Гаврилюк
13 березня, 22:00
Нацполіція та ЗСУ спільно з територіальною обороною проводять оптимізацію кількості блокпостів

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про роботу блокпостів у воєнний час / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом в Україні буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не ввійдуть, приберуть.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у своєму відеозверненні.

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До Монастирського звертаються журналісти, волонтери і громадяни зі скаргами на те, що на дорогах занадто багато блокпостів, що ускладнює евакуацію людей з районів активних бойових дій і доставлення гуманітарної допомоги.

"Блокпост призначено для охорони важливих доріг, які ведуть до міста, населених пунктів, а також важливих інфраструктурних об‘єктів. На блокпостах здійснюється контроль за рухом транспорту і людей. Тому у воєнний час без них ніяк не обійтися", – сказав Монастирський.

Наразі Національна поліція України та Збройні сили спільно з територіальною обороною та за підтримки профільних міністерств проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах України.

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"Вважаю цілком обґрунтованими перевірки документів та автотранспорту на в‘їздах у міста, а на виїздах перевірка буде лише вибірковою. Найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не ввійдуть, будуть прибрані. У таких спосіб буде поліпшено пересування транспортних потоків всередині нашої країни. Це заощадить час, пальне, а головне – сили і нерви людей", – зазначив міністр.

Він додав: у кого виникатимуть проблеми проїзду через блокпости слід телефонувати 102.

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Як поводитися на блокпосту

Державна служба України з надзвичайних ситуацій роз'яснила, як слід поводитися на блокпостах в умовах воєнного стану, який запровадили після вторгнення військ Російської Федерації. Про це ДСНС написала в себе в Telegram-каналі.

Під час проходження блокпоста потрібно:

  • Зменшити швидкість автомобіля
  • Завчасно підготувати документи для перевірки
  • Вимкнути фари, а також увімкнути аварійне світло
  • Не знімати відео
  • Не виходити з автомобіля без дозволу
  • Чітко відповідати на запитання
  • Бути готовими, якщо буде вимога щодо огляду багажника та салону авто
  • Не заходити за спину військовим під час огляду багажника та салону автомобіля
  • Після огляду та дозволу продовжити рух
  • Не набирати різко швидкість

"У містах за відсутності великої кількості машин і людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях. Зберігайте спокій. Слава Україні!" – зазначили в ДСНС.

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