В Україні приберуть частину блокпостів – рішення МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про роботу блокпостів у воєнний час / Фото: Колаж: Сьогодні
Найближчим часом в Україні буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не ввійдуть, приберуть.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у своєму відеозверненні.
До Монастирського звертаються журналісти, волонтери і громадяни зі скаргами на те, що на дорогах занадто багато блокпостів, що ускладнює евакуацію людей з районів активних бойових дій і доставлення гуманітарної допомоги.
"Блокпост призначено для охорони важливих доріг, які ведуть до міста, населених пунктів, а також важливих інфраструктурних об‘єктів. На блокпостах здійснюється контроль за рухом транспорту і людей. Тому у воєнний час без них ніяк не обійтися", – сказав Монастирський.
Наразі Національна поліція України та Збройні сили спільно з територіальною обороною та за підтримки профільних міністерств проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах України.
"Вважаю цілком обґрунтованими перевірки документів та автотранспорту на в‘їздах у міста, а на виїздах перевірка буде лише вибірковою. Найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не ввійдуть, будуть прибрані. У таких спосіб буде поліпшено пересування транспортних потоків всередині нашої країни. Це заощадить час, пальне, а головне – сили і нерви людей", – зазначив міністр.
Він додав: у кого виникатимуть проблеми проїзду через блокпости слід телефонувати 102.
Як поводитися на блокпосту
Державна служба України з надзвичайних ситуацій роз'яснила, як слід поводитися на блокпостах в умовах воєнного стану, який запровадили після вторгнення військ Російської Федерації. Про це ДСНС написала в себе в Telegram-каналі.
Під час проходження блокпоста потрібно:
- Зменшити швидкість автомобіля
- Завчасно підготувати документи для перевірки
- Вимкнути фари, а також увімкнути аварійне світло
- Не знімати відео
- Не виходити з автомобіля без дозволу
- Чітко відповідати на запитання
- Бути готовими, якщо буде вимога щодо огляду багажника та салону авто
- Не заходити за спину військовим під час огляду багажника та салону автомобіля
- Після огляду та дозволу продовжити рух
- Не набирати різко швидкість
"У містах за відсутності великої кількості машин і людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях. Зберігайте спокій. Слава Україні!" – зазначили в ДСНС.
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