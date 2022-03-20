В Украине сегодня заработают новые гумкоридоры: маршруты

Для украинцев объявленные новые направления эвакуации / Фото: Коллаж: Сегодня

Гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей 20 марта будут работать по новым маршрутам. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

из города Мариуполь в город Запорожье

Автобусы будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00.

Реклама

В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту. Адреса для дозаправки: ул. Кабельщиков, 132а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Кроме того, организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для жителей Мариуполя, которые доберутся сегодня до Мангуша.

Киевская область

из села Бобрик в Бровары

Место сборов – Дом культуры на улице Шевченко,2. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Реклама

из села Тарасовка в Бровары

Место сборов – на улице Девятого января, 6. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

из города Бородянка в город Белая Церковь

Место сбора – улица Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Малин.

Харьковская область

Из города Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для города Волчанск и поселков Рогань и Новая Рогань. В населенные пункты планируется доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов).

Реклама

25-й день войны в Украине

20 марта в Мариуполе военные РФ в очередной раз обстреляли бомбоубежище, в котором были люди.

В Индустриальном районе города Харькова, за ночь с 19.02 на 20.02 от обстрелов погибли пять мирных жителей. Среди погибших мальчик, которому было всего 9 лет.

В течение суток враг активных наступательных действий не проводил. Оккупанты создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях.

За три недели войны РФ против Украины наши защитники уничтожили более десятка высокопоставленных командиров оккупантов, в том числе не менее шести генералов.

Также была обстреляна больница в Чернигове. В здании разбиты все окна, температура в помещениях не поднимается выше 10-11 градусов по Цельсию.