В Украине погиб британский доброволец, еще один пропал без вести

Скотт Сибли стал первым гражданином Великобритании, погибшим на войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В ходе войны в Украине погиб британский доброволец Скотт Сибли, сражавшийся против российских оккупантов. Еще один британец пропал без вести.

Как сообщает SkyNews, 36-летний ветеран британской армии Сибли стал первым гражданином Великобритании, погибшим на этой войне.

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Неизвестно, когда именно он был убит, но предполагается, что это произошло несколько дней назад на юге или востоке Украины.

Sky News не называет имя пропавшего добровольца. Семьи обоих британских граждан проинформированы о ситуации.

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"Мы можем подтвердить, что гражданин Великобритании был убит в Украине, и мы поддерживаем его семью", – прокомментировал ситуацию представитель британского МИД.

Относительно второго британца представитель МИД сказал:

"Нам известно о гражданине Великобритании, пропавшем без вести в Украине, и мы поддерживаем его семью. Мы срочно ищем дополнительную информацию".

В Мариуполе попал в плен британский доброволец

Британский доброволец Эйден Аслин, воюющий в Украине, был захвачен в плен российскими войсками в осажденном Мариуполе.

28-летний Аслин в Twitter утром 12 апреля сообщил, что его подразделение, в котором есть и другие иностранные добровольцы, было вынуждено сдаться из-за того, что у него закончились продовольствие и боеприпасы.

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Аслин, медицинский работник из Ноттингемшира, воевал добровольцем против "Исламского государства" в Сирии, а в 2018 году переехал в Украину, где поступил на службу в морскую пехоту. Он надеется стать участником обмена пленными.

Также известно имя еще одного попавшего в плен к армии РФ британца – Шон Пиннер.

Двое пленных британских военных выступили по российскому государственному телевидению и попросили обменять их на лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Данное предложение не встретило поддержки с украинской стороны.