В Украине отменили гуманитарные коридоры 28 марта из-за провокаций РФ

Оккупанты препятствуют эвакуации украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине сегодня, 28 марта, не будут открывать гуманитарные коридоры. Украинские власти получили информацию о том, что российские оккупанты готовят провокации, поэтому эвакуация может быть опасна для мирных жителей.
Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому из соображений безопасности граждан сегодня гуманитарные коридоры не открываем", - написала Верещук.
График эвакуационных поездов на 28 марта
"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 28 марта:
Харьков:
- 11:30 — №229/230 Харьков — Ужгород.
Днепр:
- 20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.
Краматорск:
- 13:00 — №282/281 Краматорск — Львов;
- 16:00 — №284/283 Краматорск — Львов.
Одесса:
- 22:32 — №238/237 Одесса — Ужгород.
Другие:
- 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;
- 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.