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В Украине отменили гуманитарные коридоры 28 марта из-за провокаций РФ

28 марта, 10:55
Украинские разведчики сообщили, что оккупанты могут сорвать эвакуацию украинцев и подвергнуть их опасности – из-за этого планы по гумкоридорам изменились

Оккупанты препятствуют эвакуации украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине сегодня, 28 марта, не будут открывать гуманитарные коридоры. Украинские власти получили информацию о том, что российские оккупанты готовят провокации, поэтому эвакуация может быть опасна для мирных жителей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому из соображений безопасности граждан сегодня гуманитарные коридоры не открываем", - написала Верещук.

График эвакуационных поездов на 28 марта

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 28 марта:

Харьков:

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  • 11:30 — №229/230 Харьков — Ужгород.

Днепр:

  • 20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.

Краматорск:

  • 13:00 — №282/281 Краматорск — Львов;
  • 16:00 — №284/283 Краматорск — Львов.

Одесса:

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  • 22:32 — №238/237 Одесса — Ужгород.

Другие:

  • 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;
  • 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.