В Украине отменили гуманитарные коридоры 28 марта из-за провокаций РФ

Оккупанты препятствуют эвакуации украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине сегодня, 28 марта, не будут открывать гуманитарные коридоры. Украинские власти получили информацию о том, что российские оккупанты готовят провокации, поэтому эвакуация может быть опасна для мирных жителей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому из соображений безопасности граждан сегодня гуманитарные коридоры не открываем", - написала Верещук.

График эвакуационных поездов на 28 марта

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 28 марта:

Харьков:

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