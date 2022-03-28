В Україні скасували гуманітарні коридори 28 березня через провокації РФ

Окупанти перешкоджають евакуації українців / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні сьогодні, 28 березня, не відкриватимуть гуманітарні коридори. Українська влада отримала інформацію про те, що російські окупанти готують провокації, тому евакуація може бути небезпечною для мирних жителів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому з міркувань безпеки громадян сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", – написала Верещук.

Графік евакуаційних поїздів на 28 березня

"Укрзалізниця" продовжує евакуаціюукраїнців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 28 березня:

Харків:

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