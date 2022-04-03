В Украине ликвидировали командира кадыровцев Стингера

Руслана Азизова ликвидировали в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине ликвидировали командира группировки кадыровцев, уроженца российского города Грозного Руслана Азизова (позывной – Стингер). Где был уничтожен Стингер – пока не сообщается.

Об этом рассказал оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов в Telegram-канале.

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Халитов опубликовал перехват телефонного разговора одного из кадыровцев, который сообщил родственнице об уничтожении Азизова.

Затем он опубликовал фото уничтоженного командира кадыровцев с подписью: "Когда "Стингер" уничтожил Стингера".

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Информацию об уничтожении Азизова подтвердил и спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Приехал он в Украину и не успел снять видео, как его утилизировали, и теперь осталось только фото. А сами кадыровцы уже подтвердили смерть их командира Руслана Азизова по прозвищу Стингер", – написал Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

Как выглядел Руслан Азизов

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Что известно о Руслане Азизове?

Руслан Азизов находится в базе украинского проекта "Миротворец". По имеющейся информации, он ранее воевал против Украины на Донбассе.

"Боевик НВФ на территории ОРДиЛО. Командир бандформирования "Смерть", состоящего из кадыровцев", – пишут об Азизове.

В Мариуполе тяжело ранен кадыровец – организатор убийства Немцова – "Азов"

В Мариуполе тяжело ранен приближенный к кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев. Подробности сообщает Telegram-канал "Азов-Мариуполь".

Ранение было получено после неудачного штурма пустого сгоревшего дома, говорится в сообщении.

"Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили русские солдаты, и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки, и прикрыл своих менее опытных тикток-воинов, спас им жизнь и здоровье. Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений, и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики", — заявили в "Азове".

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