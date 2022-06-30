В Сумской области российские оккупанты убили двух человек

Захватчики продолжают убивать людей/Фото: SERGEY VENYAVSKY/AFP via Getty Images, Scott Peterson/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область. В результате ударов за прошедшие сутки два человека погибли, также около десяти — ранены.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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В среду, 29 июня, в Белопольской громаде около десяти утра зафиксирована попытка обстрела из вражеского беспилотника. Но он был сбит украинскими защитниками. Вечером также произошла перестрелка с россиянами на границе, один человек ранен.

По Краснопольской громаде противник бил из минометов, и реактивной артиллерии и САУ, всего зафиксировано около ста прилетов. В результате обстрелов один человек погиб, трое – ранены.

По Великописаревской громаде россияне открыли минометный огонь, также выпустили десять ракет с вертолета с территории РФ. В результате поврежден дом в одном из сел – один человек погиб, четверо – ранены. В Хотинской громаде за день зафиксировано 17 выстрелов из миномета. К счастью, обошлось без жертв.

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Путин цинично лжет об ударе оккупантов по Кременчугу

Президент России Владимир Путин продолжает промывать мозги всем россиянам. На этот раз он хлопнул очередную ложь об обстреле оккупантами Кременчуга.

По словам российского диктатора, его оккупанты не бьют по гражданским объектам в Украине.

"Нет там никакого теракта, ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит", — сказал президент РФ.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как оккупанты отвечают на контратаки ВСУ. Также мы писали, что захватчики ударили по Николаеву кассетными снарядами.